На Донбассе разоблачили сутенера, который хотел вывезти украинок в секс-рабство в Грецию

На Донбассе разоблачили сутенера, который хотел вывезти украинок в секс-рабство в Грецию

Организатором канала торговли людьми оказался 38-летний гражданин Армении.

В Донецкой области правоохранители перекрыли канал торговли людьми. Женщин отправляли в Грецию в сексуальное рабство.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Организатора канала торговли людьми задержан. Им оказался 38-летний гражданин Армении.

Мужчина подыскивал и вербовал жительниц Мариуполя, которые находились в трудном материальном положении. Сутенер рассказывал о высоком заработке, достойных условиях проживания и питания. Злоумышленник не скрывал, что женщины в Греции будут заниматься проституцией — за час оказания интимных услуг они должны были получать от 50 долларов США.

Получив согласие от двух жительниц Мариуполя, он оплатил им оформление всех необходимых документов и переезд в Грецию. Таким образом женщины попали в долговую кабалу, потому что эти деньги они должны были отработать за рубежом.

Злоумышленник лично встретил девушек в Киеве и сопроводил в автобус. В этот момент его задержали правоохранители.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении преступления "торговля людьми". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Полиция устанавливает круг других лиц, причастных к преступлению. Известно, что мужчина находился в сговоре еще с одним лицом.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области трех девушек "продали" в Португалию в сексуальное рабство.

Современные крепостные: в Херсонской области 13 человек оказались в рабстве

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку