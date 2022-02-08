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На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ, один военный получил ранение

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На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ, один военный получил ранение

УНИАН

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) российские наемники обстреливали из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — сообщили в штабе.

Напомним:

Боевики на Донбассе заявили о "польских наемниках" в ВСУ. В Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики опровергли эту информацию.

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