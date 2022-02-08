На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ, один военный получил ранение

На Донбассе российские наемники били по позициям ВСУ, один военный получил ранение

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) российские наемники обстреливали из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное.