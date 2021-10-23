На Донбассе российские наемники ранили двух украинских военных

На Донбассе российские наемники ранили двух украинских военных

Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов, один военный получил ранения, еще один — боевые травмы. С начала суток, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 23 октября.

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Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

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Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Новоселовка-2 российско-оккупационные войска привлекли станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Зайцевого огонь открывался из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.

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