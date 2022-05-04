На Донбассе российские оккупанты пытаются сковать действия ВСУ — Генштаб

Российские оккупанты на Донецком и Таврическом направлениях хотят окружить ВСУ.

Для этого позиции украинских защитников постоянно обстреливаются.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты совершают обстрелы подразделений наших войск. На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки. Оккупанты осуществляли штурмовые действия районе Попасной, боевые действия продолжаются", — говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что в Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе "Азовстали".

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. В Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.