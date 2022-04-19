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На Донбассе российских военных заменяют на наемников из так называемой "ДНР"

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На Донбассе российских военных заменяют на наемников из так называемой "ДНР"

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области оккупанты проводят ротацию и заменяют российских военных на боевиков так называемой "ДНР".

Это происходит в связи с активизацией боевых действий в Донбассе и началом вражеского наступления.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Допускаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления", — написал он.

По словам Петра Андрющенко, в населенных пунктах Украины, где продолжаются боевые действия, фиксируются многочисленные случаи мародерства со стороны оккупантов. В большинстве своем они взламывают уцелевшие квартиры и вывозят оттуда имущество. Преимущественно тянут бытовую технику.

Напомним, что в Украине Вооруженные Силы потрошили морскую пехоту Российской федерации, из-за чего нет ни одного подразделения морпехов оккупантов, где бы не было потерь. Не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потери в Украине.

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