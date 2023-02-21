На Донбассе слышны взрывы: сообщают о пусках с вражеских С-300

В ночь на 21 февраля 2023 года была объявлена воздушная тревога в Донецкой области.

Позже на Донбассе раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Речь идет о вражеских пусках ракет по Донецкой области С-300 с новых позиций ниже Камыш-Зори.

К тому же сообщили о двух пусках в сторону Донбасса и свертывании установки.

"Что-то пошло не по плану у россиян", — говорится в сообщении.

Тем временем в Херсоне продолжают раздаваться взрывы.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет.

Добавим, что раньше россияне пытаются взять под контроль Донбасс. Но ВСУ отбили врага у Бахмута и Угледара.

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