На Донбассе украинские защитники успешно отбили шесть атак и нанесли урон оккупантам

На Донбассе украинские защитники успешно отбили шесть атак и нанесли урон оккупантам

ВСУ уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

На Донбассе Вооруженные силы Украины успешно отразили шесть атак.

Об этом говорится в сообщении Операции Объединенных Сил в социальной сети Facebook.

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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", — говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщила, что на востоке Украины Вооруженными силами уничтожены до 80 российских оккупантов.

Напомним, на Донецком направлении продолжаются попытки противника завладеть Мариуполем. Также захватчики пытаются заблокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. В то же время кафиры не имеют успеха и несут потери.

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