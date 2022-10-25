На Донбассе в результате обстрелов обесточена Карловская фильтровальная станция

Об этом Telegram сообщила Мирноградская городская военная администрация.

"В результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция", — говорится в сообщении.

Заметим, что вода для микрорайонов подается по графику.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидового и Украинского.

Россия покидает украинские населенные пункты без воды

Напомним, что на выходных в Луцке и Ровно раздались взрывы. В результате попаданий в объекты критической инфраструктуры в городах кое-где исчезли свет и вода.

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