На Донбассе в шахте погиб горняк, еще один человек – в тяжелом состоянии

У погибшего шахтера остались жена и дочь.
В Доброполье в Донецкой области погиб горняк, еще один человек получил 45% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии.
Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"На шахте "Добропольское" ШУ "Добропольское" погиб горняк очистного забоя Зеленый Сергей Викторович 1983 года рождения", — говорится в сообщении.
Причины смерти выясняются. У погибшего шахтера остались жена и дочь.
На другой шахте Доброполья — "Алмазная" удар током получил 50-летний электрослесарь. Из 45% ожогов тела его забрали в Краматорскую больницу.
Напомним, что несчастный случай произошел в шахте в Днепропетровской области. Во время извлечения угля пострадали трое горняков.
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