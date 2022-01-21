На Донбассе в шахте погиб горняк, еще один человек – в тяжелом состоянии

На Донбассе в шахте погиб горняк, еще один человек – в тяжелом состоянии

У погибшего шахтера остались жена и дочь.

В Доброполье в Донецкой области погиб горняк, еще один человек получил 45% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"На шахте "Добропольское" ШУ "Добропольское" погиб горняк очистного забоя Зеленый Сергей Викторович 1983 года рождения", — говорится в сообщении.

Причины смерти выясняются. У погибшего шахтера остались жена и дочь.

На другой шахте Доброполья — "Алмазная" удар током получил 50-летний электрослесарь. Из 45% ожогов тела его забрали в Краматорскую больницу.

Напомним, что несчастный случай произошел в шахте в Днепропетровской области. Во время извлечения угля пострадали трое горняков.

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