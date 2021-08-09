На Донбассе в тюрьме российские наемники убили 3 украинцев, среди них — чемпион Украины по дзюдо Сотников

На Донбассе в тюрьме российские наемники убили 3 украинцев, среди них — чемпион Украины по дзюдо Сотников

Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем — ничего неизвестно.

На оккупированной территории, в Кировской исправительной колонии №33 так называемой "ДНР", убили трех осужденных граждан Украины.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева, пишет "Укринформ".

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"Так, согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили — с точностью сказать невозможно. Даже, если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить ", — сказала Ризаева.

По ее информации, один из трех убитых граждан — чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее осужденный за убийство 18-летнего парня.

Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины — это Давыдов Александр. К Ризаевой обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на подконтрольную территорию.

"След третьего убитого затерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался ... но информацию о нем тщательно скрывают ...", — рассказала советник, подчеркнув, что хотя убийства граждан Украины, отбывающих наказание, вооруженными формированиями "Л/ДНР" и являются противозаконными, но нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.

Напомним:

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что с начала января 2021 года возросло количество незаконно удерживаемых граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса.

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