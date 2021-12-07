На Донбассе восстановлено восемь разрушенных войной мостов — Кубраков

Для военных на передовой это все необходимо для быстрой связи с остальными регионами страны.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что за 2 года деятельности программы "Большое строительство" на Донбассе удалось восстановить 8 мостов, разрушенных военными действиями.

Об этом глава Министерства инфраструктуры сообщил в своем Facebook.

"За неполные 2 года нам удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса, которые были разрушены в результате боевых действий. Регион, пострадавший от войны и неэффективного государственного управления, сейчас получает новые дороги и мосты. И уже в ближайшее время здесь стартует строительство 2-х аэропортов, а также развитие железнодорожной сети", — написал Кубраков.

Министр подчеркнул, что для военных на передовой это все необходимо для быстрой связи с остальными регионами страны. Кубраков назвал восстановленные мосты "путем возвращения в мирную жизнь".

"Наши партнеры из Veteran Hub рассказывают, что инфраструктура — одна из самых желанных сфер для трудоустройства ветеранов. И мы будем делать больше для того, чтобы сделать этот процесс более комфортным и системным", — добавил министр.

Кубраков подчеркнул, что сейчас "мы строим новую страну вплотную к линии фронта".

"Важно, чтобы мы все понимали, за что идет борьба и какие именно ценности мы защищаем", — резюмировал глава Министерства инфраструктуры.

Напомним, в Запорожье завершился монтаж последнего из 48 вантовых канатов. Таким образом, строительство "мегасооружения", которое является одним из флагманов программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", вышло на финишный этап.

В Тернополе по программе Зеленского построили самую большую дорожную развязку Западной Украины. Объект включает в себя два путепровода, шесть полос для движения и подъезды.

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