На Донбассе возобновили электроснабжение, но в области действуют экстренные ограничения света

Специалисты возобновили электроснабжение в Донецкой области после атаки врага, однако в области действуют экстренные ограничения.

Об этом информируют ДТЭК Донецкие электросети.

Электричества вместе со всеми спасательными службами ликвидировали последствия ударов по энергообъектам, которые нанесла Россия 23 ноября. По состоянию на данный момент подача электроэнергии в Донецкой области возобновлена. Однако продолжаются боевые действия и экстренные отключения света, введенные НЭК Укрэнерго.

В течение ночи энергетикам совместными усилиями удалось возобновить работу электросетей, снабжающих светом Донецкую область, после атаки России 23 ноября.

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В то же время, по указанию системного оператора НЭК «Укрэнерго», в Донецкой области в настоящее время применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без света в соответствии с потребностями энергосистемы. Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указанию диспетчера «Укрэнерго», а также после завершения ремонтов на линиях, поврежденных обстрелами.

Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложна. Энергетики круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет.

"Просим всех клиентов максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме", — говорится в сообщении.

Сильный российский обстрел Украины

23 ноября 2022 года российские кафиры нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ракеты Россия запускала из Волгодонских районов Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В общей сложности россияне выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Украинская ПВО уничтожила 51 ракету. Еще 5 дронов были ликвидированы на юге страны.

В результате ракетного удара в Украине в большинстве областей пропал свет, местами были проблемы с водой и мобильной связью. Сразу в стране были развернуты пункты «Несокрушимости».

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