На Донбассе ВСУ отразили 14 вражеских атак: утренняя сводка Генштаба по состоянию на утро 2 июня

На Донбассе ВСУ отразили 14 вражеских атак: утренняя сводка Генштаба по состоянию на утро 2 июня

Начались 99 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Россия продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

О ситуации на фронте сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

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На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины. С территории РФ враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

В Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых рубежей. С целью снижения наступательного потенциала наших войск произвел обстрелы позиций Сил обороны по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

В Славянском направлении враг пытается удержать ранее занятые позиции, проводит разведку и создает условия для возобновления наступления. Оккупанты обстреляли из артиллерии в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесенного огневого нашими подразделениями поражение отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска по артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Российские оккупанты продолжают распространять фейки о расположении военных подразделений ВСУ в школах, больницах и детских садах, чтобы оправдать обстрелы со своей стороны.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Противник продолжает использовать сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 13 атак врага, уничтожены 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 БПлА типа "Орлан-10".

Беспилотные летательные аппараты враг продолжает терять по всем направлениям. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС РФ.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили 80% Северодонецка, однако ВСУ осуществили пробные контратаки.

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