На Донбассе ВСУ отразили 8 вражеских атак и уничтожили 23 единицы техники оккупантов: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 25 мая

На Донбассе ВСУ отразили 8 вражеских атак и уничтожили 23 единицы техники оккупантов: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 25 мая

Начались 91 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия, противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 мая.

На Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Не прошла угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории РБ.

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В Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи и обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Рубежное. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

В Славянском направлении россияне активных боевых действий не проводили. Они сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий восстановления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

В Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак российских захватчиков, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и 1 единица другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили 6 БпЛА типа "Орлан-10" и 1 оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Напомним, что россияне, переодетые в форму украинских солдат, пытались атаковать в направлении Кривого Рога.

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