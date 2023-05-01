На Донбассе заметили вражеские дроны – мониторинговые каналы

Враг никак не успокоится.
Мониторинговые группы сообщают о запуске иранских дронов-камикадзе на Востоке Украины.
Об этом идет речь в социальных сетях.
По предварительной информации, вражеские дроны заметили на Донбассе. Пока эта информация не подтверждена официальными властями.
Также в Украине начались отбои продолжавшейся еще с ночи воздушной тревоги.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Добавим, что в Киевской области работало ПВО.
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