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На Донбассе заметили вражеские дроны – мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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На Донбассе заметили вражеские дроны – мониторинговые каналы

Враг устроил украинцам неспокойную ночь / Фото: ТСН.ua

Враг никак не успокоится.

Мониторинговые группы сообщают о запуске иранских дронов-камикадзе на Востоке Украины.

Об этом идет речь в социальных сетях.

По предварительной информации, вражеские дроны заметили на Донбассе. Пока эта информация не подтверждена официальными властями.

Также в Украине начались отбои продолжавшейся еще с ночи воздушной тревоги.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Добавим, что в Киевской области работало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
202
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