На Донбассе заметили вражеские дроны – мониторинговые каналы

Мониторинговые группы сообщают о запуске иранских дронов-камикадзе на Востоке Украины.

Об этом идет речь в социальных сетях.

По предварительной информации, вражеские дроны заметили на Донбассе. Пока эта информация не подтверждена официальными властями.

Также в Украине начались отбои продолжавшейся еще с ночи воздушной тревоги.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Добавим, что в Киевской области работало ПВО.