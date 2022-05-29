На Донецком направлении оккупанты идут в наступление и усилили обстрелы авиацией — Генштаб

На Донецком направлении оккупанты идут в наступление и усилили обстрелы авиацией — Генштаб

На Донецком направлении оккупанты чаще стали применять авиацию.

Также россияне используют ракетные войска и артиллерию.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации", — говорится в сообщении Генштаба.

В Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет восполнение потерь и запасов.

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Довгенького.

Напомним, что в оккупированном Донецке по неустановленным причинам произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, которое российские кафиры, очевидно, превратили в состав боеприпасов.

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