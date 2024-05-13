На Донетчине мужчина насиловал двух дочерей сожительницы: стали известны жуткие подробности

Девочки очень боялись отчима и 29-летней матери, злоупотреблявшей алкоголем, сестрички планировали сбежать, забрав с собой 5-летнего братика.

На Донетчине мужчина насиловал двух дочерей сожительницы. Девочкам было восемь и 12 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что с июня по сентябрь 2023 года 39-летний житель Бахмутского района, будучи выпившим, неоднократно вступал в половые отношения с дочерями сожительницы. Когда женщины не было дома, он, пользуясь ее отсутствием, совершал отосительно несовершеннолетних действия сексуального характера и насиловал", – говорится в сообщении прокуратуры.

За молчание мужчина, не имевший постоянного места работы, обещал детям деньги, заплатив однажды 50 грн.

Дети очень боялись отчима и 29-летней матери, которая злоупотребляла алкоголем, поэтому планировали сбежать, забрав с собой 5-летнего братика.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Максимально ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить мужчину, который изнасиловал собственную дочь, когда жены не было дома.

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