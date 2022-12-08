На Донетчине разбежались российские вояки-зеки: их ищут "свои" и отстреливают

Российские зеки, которых завербовали для войны против Украины, разбегаются с фронта.

На Донетчине ищут беглых русских зеков, разбежавшихся с передовой.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба.

"Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Мероприятия продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в России задержали сбежавшего с пулеметом дезертира и стрелявшего в полицейских. Его поймали на местной ферме. Им оказался бывший "зек" из ЧВК "Вагнер".

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