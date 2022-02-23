На Донетчине участились обстрелы: ГСЧС сворачивает палатки и отводит своих спасателей

Работа пунктов ГСЧС приостановлена.
Из-за увеличения интенсивности вражеских обстрелов на Донетчине временно приостановлена работа пунктов ГСЧС для оказания помощи населению.
Об этом 23 февраля сообщили в ГСЧС.
Речь идет о пунктах, размещенных в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое".
В настоящее время производится свертывание палаток и отвод личного состава.
Напомним, что переселенцев из оккупированного Донбасса будут размещать в санатории "Елочка" в Харьковской области. Он расположен в селе Дачное.
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