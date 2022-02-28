На дорогах Одесской области разместили указатели для российских оккупантов

25 января 2021 года в Киеве устанавливают новые дорожные знаки (в частности, впервые знак "Изменение покрытия") / Pexels

Люди заменили указатели на дорогах для дезориентации врага.

На дорогах Одесской области были демонтированы дорожные указатели и размещены новые. Они указывают направление для российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области.

"Коммуникация и сплоченность всех граждан, которые просто хотят, чтобы эта сволочь исчезла из нашей страны, просто на уровне ощущения. Кто снимает указательные знаки, по селам чистят картофель, чтобы кормить защитников горячей свежей едой, кто по городам готовит коктейльчики. Просто, @лять, все, понимаете, русские? Все! – говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве людей просят не паниковать, если в городе увидят коммунальщиков, которые закрашивают светящиеся в ночное время маячки на пешеходных переходах. Это делается для того, чтобы убрать лишний свет.