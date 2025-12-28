ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

На дорогах Прикарпатья из-за непогоды застряли 12 авто и автобус

Спасателям пришлось вызволять пассажиров рейсового автобуса, который не смог продолжать движение.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Непогода на дороге

Непогода на дороге

В воскресенье, 28 декабря, из-за ухудшения погодных условий, вызванных мокрым снегом и порывами ветра, спасатели Ивано-Франковской области оказывали помощь транспортным средствам, которые застряли на автодорогах. Всего отбуксировали 12 авто и автобус.

Об этом сообщили в управление ГСЧС Ивано-Франковской области.

В частности, на участке дороги в селе Семаковцы Коломыйского района спасатели отбуксировали 6 транспортных средств и высвободили 8 человек, из них 5 детей. С помощью автомобиля повышенной проходимости граждан доставили в стационарный пункт несокрушимости в городе Городенка.

На автодороге в селе того же Коломыйского района отбуксировано 6 транспортных средств, в том числе 1 рейсовый автобус сообщением «Черновцы — Городенка». В транспортных средствах находились 24 человека, из них 2 ребенка.

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники, из них от ГУ ГСЧС — 23 спасателя и 5 единиц техники.

Спасатели призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, учитывать погодные условия, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также без необходимости воздержаться от поездок.

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, в Калушском районе Ивано-Франковской области съехал в кювет и перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погиб один человек.

Дата публикации
Количество просмотров
70
