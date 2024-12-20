На дорогах станет больше TruCAM: где будут измерять скорость

Приборы TruCAM используются в сочетании с камерами автоматической фиксации, поскольку таким образом достигается большая эффективность контроля за скоростью движения.

Патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых будут патрульные измерять скорость.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

С 21 декабря патрульные с прибором TruCAM будут работать на 51 новом участке.

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TruCAM используются в сочетании с камерами автоматической фиксации. Поскольку таким образом достигается большая эффективность контроля за скоростью движения.

Места определены в соответствии с состоянием аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 295 аварийно-опасных участков внесены следующие изменения:

добавлен 51 новый участок (всего 346);

внесены изменения в 12 участков.

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Важно:

об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

В целом на дорогах Украины контроль скоростного режима транспортных средств с использованием приборов TruCAM будет осуществляться на 346 участках автомобильных дорог.

В Патрульной полиции напомнили, что превышение скорости движения – одна из самых распространенных причин ДТП с пострадавшими и погибшими. Будьте ответственны на дороге!

Напомним, в Украине от 1 ноября изменились правила по ограничению скорости на дорогах. На тех участках дорог, где ранее разрешенная скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

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