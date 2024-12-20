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На дорогах станет больше TruCAM: где будут измерять скорость

На дорогах станет больше TruCAM: где будут измерять скорость

Радар TruCAM / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Приборы TruCAM используются в сочетании с камерами автоматической фиксации, поскольку таким образом достигается большая эффективность контроля за скоростью движения.

Патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых будут патрульные измерять скорость.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

С 21 декабря патрульные с прибором TruCAM будут работать на 51 новом участке.

TruCAM используются в сочетании с камерами автоматической фиксации. Поскольку таким образом достигается большая эффективность контроля за скоростью движения.

Места определены в соответствии с состоянием аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 295 аварийно-опасных участков внесены следующие изменения:

  • добавлен 51 новый участок (всего 346);
  • внесены изменения в 12 участков.
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM / ©
Добавлен 51 новый участок, где установлены приборы TruCAM

Важно:

  • об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;
  • в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

В целом на дорогах Украины контроль скоростного режима транспортных средств с использованием приборов TruCAM будет осуществляться на 346 участках автомобильных дорог.

В Патрульной полиции напомнили, что превышение скорости движения – одна из самых распространенных причин ДТП с пострадавшими и погибшими. Будьте ответственны на дороге!

Напомним, в Украине от 1 ноября изменились правила по ограничению скорости на дорогах. На тех участках дорог, где ранее разрешенная скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

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