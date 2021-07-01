На дорогах Украины с 1 июля патрулируют автомобили-"фантомы": подробности

На дорогах Украины с 1 июля патрулируют автомобили-"фантомы": подробности

Патрульные будут использовать машины для поиска нарушителей правил дорожного движения, в частности в случае превышения скорости.

С 1 июля на украинских дорогах работают полицейские автомобили без опознавательных знаков, оборудованные интегрированными системами контроля скорости. В Государственном агентстве инфраструктурных проектов, которое закупило такие автомобили, их назвали "фантомами".

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас будут работать 4 таких машины — Skoda Kodiaq, которые обошлись в 6,6 млн грн. Их системы контроля фиксируют скорость как попутных, так и встречных автомобилей. Позже количество "фантомов" планируют увеличить.

"К 2024 году предполагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Также сейчас в Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения", — заявил Геращенко.

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