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На дорогах Украины заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: когда и где именно

На дорогах Украины заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: когда и где именно

Национальная полиция Украины

Всего на украинских дорогах будут автоматически фиксировать правонарушения 236 приборов.

С завтрашнего дня, 3 ноября, на дорогах Украины заработают еще 18 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, новые камеры автофиксации нарушений установили на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Нефтяников, 4 направление направления прибора ул. Адмирала Макарова
  • ул. Нефтяников, 13 направление направления прибора ул. Ивана Богуна
  • ул. Перекопская, 163 направление направления прибора ул. 28-й Армии
  • Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайно

г. Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")

  • Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога
  • Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия
  • ул. Семена Палия, 80 направление направления прибора ул. Академика Заболотного
  • Николаевская дорога, 205 Направление направления прибора ул. Лиманная
  • просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана
  • Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога
  • просп. Шевченко, 4-А направление направления прибора ул. Семинарская
  • просп. Добровольского, 123-А направление направления прибора ул. Генерала Бочарова
  • ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога

г. Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")

  • Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавский
  • ул. Каменецкая, 132 направление направления прибора ул. Житецкого
  • просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе

Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 направление направления прибора г. Донецк

Всего на украинских дорогах будут автоматически фиксировать правонарушения 236 приборов.

Отметим, система автоматической фиксации нарушений ПДД заработала в Украине с 1 июня 2020 года . Как контролировать скорость автомобиля и не получить "письмо счастья" за превышение – по этой ссылке.

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