На дорогах Украины заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: когда и где именно

На дорогах Украины заработают еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: когда и где именно

Всего на украинских дорогах будут автоматически фиксировать правонарушения 236 приборов.

С завтрашнего дня, 3 ноября, на дорогах Украины заработают еще 18 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, новые камеры автофиксации нарушений установили на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

Также читайте Камеры автофиксации нарушений ПДД: законны ли они в Украине

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Нефтяников, 4 направление направления прибора ул. Адмирала Макарова

ул. Нефтяников, 13 направление направления прибора ул. Ивана Богуна

ул. Перекопская, 163 направление направления прибора ул. 28-й Армии

Бериславское шоссе, 46 направление направления прибора ул. Урожайно

г. Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")

Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога

Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия

ул. Семена Палия, 80 направление направления прибора ул. Академика Заболотного

Николаевская дорога, 205 Направление направления прибора ул. Лиманная

просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана

Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога

просп. Шевченко, 4-А направление направления прибора ул. Семинарская

просп. Добровольского, 123-А направление направления прибора ул. Генерала Бочарова

ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога

г. Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")

Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавский

ул. Каменецкая, 132 направление направления прибора ул. Житецкого

просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе

Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь

на 2 км+372 автодороги Н-15 направление направления прибора г. Донецк

Всего на украинских дорогах будут автоматически фиксировать правонарушения 236 приборов.

Отметим, система автоматической фиксации нарушений ПДД заработала в Украине с 1 июня 2020 года . Как контролировать скорость автомобиля и не получить "письмо счастья" за превышение – по этой ссылке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку