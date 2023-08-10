На дорогах Украины заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД: точные адреса (список)

Общее количество приборов фиксации ПДД от 11 августа будет 215, сообщили в патрульной полиции.

С 11 августа на автодорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые", — говорится в его сообщении.

Как он отметил, общее количество приборов фиксации ПДД от 11 августа будет 215.

Где заработают:

Бердичев – один комплекс

улица Одесская, 27, направление направления прибора — улица Волочаевская

Кривой Рог – два комплекса

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора — улица 21-й бригады Национальной гвардии

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора — улица Днепровское шоссе

Сумы – один комплекс

улица Харьковская, 111, направление направления прибора — улица Войска Запорожского

Ужгород – два комплекса

улица Минайская, 8, направление направления прибора — улица Антона Макаренко

улица Минайская, 24, направление направления прибора — проспект Свободы

Черновцы – пять комплексов

проспект Независимости, 125, направление направления прибора — улица Героев Майдана

проспект Независимости, 94, направление направления прибора — улица Небесной сотни

улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора — улица Александра Щербанюка

улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора — улица Клубная

на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление прибора — Черновицкая объездная дорога

Винницкая область – два комплекса

на 491 км+090 автодороги М-30 направление прибора — Умань

на 490 км+890 автодороги М-30 направление прибора — Винница

Закарпатская область – два комплекса

на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора — село Верхний Коропец

на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора — улица Доманинская

Тернопольская область — три комплекса

на 328 км+315 автодороги М-19 направление прибора — Тернополь

на 268 км+641 автодороги М-19 направление прибора — Кременец

на 158 км+740 автодороги М-30 направление прибора — Великие Борки

Черновицкая область – один комплекс

на 100 км+356 автодороги Р-62 направление прибора — Сторожинец.

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Возобновляют работу:

Винница – один комплекс

проспект Юности, 46, направление направления прибора — Келецкая улица

Львов – один комплекс

улица Шевченко, 313, направление направления прибора — улица Ивана Величковского

Хмельницкий — два комплекса

Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора — улица Молдавская

проспект Мира, 65, направление направления прибора — Староконстантиновское шоссе

Сумы – четыре комплекса

улица Харьковская, 96, направление направления прибора — улица Сергея Табалы

улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора — улица Кустовская

улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора — площадь Независимости

улица Героев Крут, 20, направление направления прибора — улица Ивана Харитоненко

Житомирская область – два комплекса

на 127 км+246 автодороги М-06 направление прибора — Киев

на 230 км+853 автодороги М-06 направление прибора — Ровно

Ивано-Франковская область – один комплекс

на 240 км+283 автодороги Н-09 направление направления прибора — улица Грушевского

Киевская область — 11 комплексов

на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора — с. Капитановка

на 21 км+810 автодороги М-06 направление направления прибора — Киев

на 66 км+250 автодороги М-06 направление прибора — Житомир

на 24 км+400 автодороги М-05 направление направления прибора — село Вита-Почтовая

на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора — Глеваха

на 15 км+250 автодороги М-05 направление прибора — Киев

на 15 км+740 автодороги М-05 направление направления прибора — село Вита-Почтовая

на 9 км +784 автодороги Р-01 направление прибора — Киев

на 9 км +994 автодороги Р-01 направление прибора — Обухов

на 49 км+150 автодороги М-03 направление направления прибора — Харьков

на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора — Ворзель

Кировоградская область – один комплекс

на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора — Одесса

Львовская область – шесть комплексов

на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора — Львов

на 555 км+662 автодороги М-06 направление прибора — село Красов

на 439 км+352 автодороги М-06 направление направления прибора — улица Победы

на 541+296 автодороги М-06 направление прибора — Каменополь

на 16 км+153 автодороги М-11 направление направления прибора — Львов

на 21+671 автодороги М-10 направление прибора — Львов

Одесская область – один комплекс

на 465 км+483 автодороги М-05 направление прибора — Киев

Черниговская область – один комплекс

на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора — Мена.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области на 45 дней перекроют важную трассу.

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