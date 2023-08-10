На дорогах Украины заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД: точные адреса (список)

Общее количество приборов фиксации ПДД от 11 августа будет 215, сообщили в патрульной полиции.
С 11 августа на автодорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.
Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые", — говорится в его сообщении.
Как он отметил, общее количество приборов фиксации ПДД от 11 августа будет 215.
Где заработают:
Бердичев – один комплекс
- улица Одесская, 27, направление направления прибора — улица Волочаевская
Кривой Рог – два комплекса
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора — улица 21-й бригады Национальной гвардии
- Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора — улица Днепровское шоссе
Сумы – один комплекс
- улица Харьковская, 111, направление направления прибора — улица Войска Запорожского
Ужгород – два комплекса
- улица Минайская, 8, направление направления прибора — улица Антона Макаренко
- улица Минайская, 24, направление направления прибора — проспект Свободы
Черновцы – пять комплексов
- проспект Независимости, 125, направление направления прибора — улица Героев Майдана
- проспект Независимости, 94, направление направления прибора — улица Небесной сотни
- улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора — улица Александра Щербанюка
- улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора — улица Клубная
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление прибора — Черновицкая объездная дорога
Винницкая область – два комплекса
- на 491 км+090 автодороги М-30 направление прибора — Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 направление прибора — Винница
Закарпатская область – два комплекса
- на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора — село Верхний Коропец
- на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора — улица Доманинская
Тернопольская область — три комплекса
- на 328 км+315 автодороги М-19 направление прибора — Тернополь
- на 268 км+641 автодороги М-19 направление прибора — Кременец
- на 158 км+740 автодороги М-30 направление прибора — Великие Борки
Черновицкая область – один комплекс
- на 100 км+356 автодороги Р-62 направление прибора — Сторожинец.
Возобновляют работу:
Винница – один комплекс
- проспект Юности, 46, направление направления прибора — Келецкая улица
Львов – один комплекс
- улица Шевченко, 313, направление направления прибора — улица Ивана Величковского
Хмельницкий — два комплекса
- Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора — улица Молдавская
- проспект Мира, 65, направление направления прибора — Староконстантиновское шоссе
Сумы – четыре комплекса
- улица Харьковская, 96, направление направления прибора — улица Сергея Табалы
- улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора — улица Кустовская
- улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора — площадь Независимости
- улица Героев Крут, 20, направление направления прибора — улица Ивана Харитоненко
Житомирская область – два комплекса
- на 127 км+246 автодороги М-06 направление прибора — Киев
- на 230 км+853 автодороги М-06 направление прибора — Ровно
Ивано-Франковская область – один комплекс
- на 240 км+283 автодороги Н-09 направление направления прибора — улица Грушевского
Киевская область — 11 комплексов
- на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора — с. Капитановка
- на 21 км+810 автодороги М-06 направление направления прибора — Киев
- на 66 км+250 автодороги М-06 направление прибора — Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 направление направления прибора — село Вита-Почтовая
- на 24 км+700 автодороги М-05 направление прибора — Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 направление прибора — Киев
- на 15 км+740 автодороги М-05 направление направления прибора — село Вита-Почтовая
- на 9 км +784 автодороги Р-01 направление прибора — Киев
- на 9 км +994 автодороги Р-01 направление прибора — Обухов
- на 49 км+150 автодороги М-03 направление направления прибора — Харьков
- на 37 км+700 автодороги М-07 направление прибора — Ворзель
Кировоградская область – один комплекс
- на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора — Одесса
Львовская область – шесть комплексов
- на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора — Львов
- на 555 км+662 автодороги М-06 направление прибора — село Красов
- на 439 км+352 автодороги М-06 направление направления прибора — улица Победы
- на 541+296 автодороги М-06 направление прибора — Каменополь
- на 16 км+153 автодороги М-11 направление направления прибора — Львов
- на 21+671 автодороги М-10 направление прибора — Львов
Одесская область – один комплекс
- на 465 км+483 автодороги М-05 направление прибора — Киев
Черниговская область – один комплекс
- на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора — Мена.
Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области на 45 дней перекроют важную трассу.
Читайте также:
- Взрывы в Домодедово: власти Москвы заявили об "успешной" работе ПВО
- Утро в Крыму началось с "хлопка": взрывы слышали в Саках и в районе Севастополя
- В Запорожье стало больше жертв российских обстрелов: детали от МВД