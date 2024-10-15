На дорогах всех городов Украины ограничат скорость движения – причина и сроки

Правила дорожного движения не изменяются, а действуют по "зимнему периоду".

С 1 ноября на дорогах всех городов Украины ограничат скорость движения до 50 км/ч.

Об этом в прямом эфире телемарафона "Единые новости" 15 октября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Скорость ограничат до 50 км/ч

Во время зимнего периода увеличивается опасность для всех участников дорожного движения. Следовательно, на тех участках дорог, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

"В некоторых городах нашей страны, в частности, Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничения скорости – 50 км/ч.

Он также отметил, что скоростной режим на дорогах фиксируют более 300 камер и около 200 приборов TruCAM, позволяющих фиксировать превышение скорости в ручном режиме, используют патрульные полицейские.

"Именно таким комплексным методом достигается контроль над соблюдением водителями скоростного режима", – сказал Алексей Белошицкий.

Напомним, с 1 октября по 1 мая нужно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом водителям напомнил автор канала "Автопроект" Александр Метолид.

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