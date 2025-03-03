На Драгобрате произошло несчастье: трагически погиб лыжник из Киева – подробности

Во время катания на лыжах возле горнолыжного подъемника "Карпатская чайка" на курорте "Драгобрат" в Раховском районе сорвался с карниза лыжник из Киева.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

"В 14:45 в Службу спасения сообщили, что во время катания на лыжах возле горнолыжного подъемника "Карпатская чайка" горнолыжного комплекса "Драгобрат" Раховского района с карниза сорвался лыжник из Киева, 1976 года рождения", – говорится в сообщении.

Как стало известно, тело погибшего было найдено в 15:10 без признаков жизни. В 19:00 его транспортировали в урочище Свидовец, где передали сотрудникам полиции. Для проведения поисково-спасательных работ работало горное поисково-спасательное отделение села Квасы.

Напомним, ранее мы писали о том, как защититься во время отдыха на горнолыжном курорте.

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