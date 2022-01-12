На Драгобрате заблудился сноубордист: пропавшего туриста нашли по следам в домике лесника (фото)

На Драгобрате заблудился сноубордист: пропавшего туриста нашли по следам в домике лесника (фото)

Заблудившийся турист нашел домик лесника, где егеря его накормили и дали воспользоваться мобильным телефоном.

Во вторник, 11 января, на Закарпатье во время катания на сноуборде в районе горы Драгобрат заблудился житель Одессы. 37-летний мужчина отдыхал в компании друзей, и именно один из товарищей заметил его исчезновение.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Закарпатья, друг пропавшего туриста в 15:05 позвонил по номеру 101 и предоставил спасателям координаты последнего места нахождения одессита.

Для поисков туриста организовали три группы специалистов горных поисково-спасательных отделений. Они нашли следы сноубордиста и двигались в том же направлении, когда мужчина вышел на связь.

Как выяснилось, он наткнулся на домик лесника, где егеря его накормили и дали воспользоваться мобильным телефоном, ведь его собственный разрядился на морозе. Из домика спасатели транспортировали туриста в гостиничный комплекс, в котором тот остановился.

Напомним, накануне, 10 января, на горе Драгобрат, что в Раховском районе Закарпатской области, потерялись два туриста. Они катались на лыжах и из-за тумана съехали не в ту сторону. К счастью, спасатели нашли их.

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