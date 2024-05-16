На два Миг-31К меньше: какие последствия атаки на аэродром "Бельбек" в Крыму — телеграмм-каналы

Между тем в Минобороны РФ заявили о сбитии "украинских ракет" над аэродромом.

Во время атаки на военный аэродром "Бельбек" в Крыму ночью 15 мая уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов. Также есть потери среди личного состава.

Об этом сообщают источники ASTRA в экстренных службах региона.

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По их данным, в результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел состав горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 русских военнослужащих.

"Чуть позже, ближе к утру 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" уже в районе села Вишневое. После атаки ЗРК загорелся. 2 военнослужащих погибли, 2 получили ранения", — говорится в сообщении.

Украина официально не комментировала последствия атаки по военному аэродрому оккупантов в Крыму.

Между тем, в Минобороны РФ отчитались, что в ночь с 14 на 15 мая средства ПВО уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. О потерях и повреждениях во время атаки российское ведомство не заявляло. Однако Z-военкоры сообщали о погибших и раненых, но не уточняли об их количестве и других деталях.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя атаку на "Бельбек", обратил внимание, что оккупированный Крым был второй по насыщенности ПВО зоной после Москвы и Московской области.

Если провести прямую между Джанкоем и Бельбеком, получается этакая значительная полу-диагональ. А если провести линии от Джанкоя и Бельбека до, например, Феодосии, то получается довольно значительный треугольник. Я вроде ни на что не намекаю, но еще в начале 2024 года Крым был второй по насыщенности ПВО зоной после Москвы и Московской области. А по состоянию на вторую половину 2024 года, это уже, мягко говоря, не так. Но дальше будет", — написал он.

Напомним, в ночь на 15 мая в Крыму раздавались взрывы. Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".

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