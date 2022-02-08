На двое суток бросила больного ребенка в холодном доме: на Полтавщине разыскали мать 5-летней девочки

На двое суток бросила больного ребенка в холодном доме: на Полтавщине разыскали мать 5-летней девочки

Мать пообещала полиции больше не бросать дочь.

В Полтавской области мать оставила свою 5-летнюю дочь в холодном помещении. Женщину разыскала полиция.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Правоохранители установили, где была 41-летняя мать 5-летнего ребенка. Женщина пришла в полицию и раскаялась. Она пообещала больше не покидать дочь.

5-летнюю больную девочку госпитализировали. Пока она находится в больнице.

Напомним, в селе Полтавской области 41-летняя мать оставила больную 5-летнюю дочь в неотапливаемом доме и уехала в Киев. Ребёнка 7 февраля нашел полицейский офицер громады вместе с представителями органа местного самоуправления и специалистами службы по делам детей. Медики обнаружили у ребенка острую респираторную вирусную инфекцию.

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