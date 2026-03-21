На двух пунктах пропуска заработает єЧерга для автобусов: детали
Услуга доступна для регулярных и нерегулярных автобусных перевозок.
В апреле система єЧерга для автобусов станет доступной на еще двух пунктах пропуска на границе .
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.
Отмечается, что с 21 апреля забронировать конкретную дату пересечения границы автобусом можно будет на КПП:
«Устилуг – Зосин» на границе с Польшей;
«Сокиряне – Окница» на границе с Молдовой.
Запись в єЧергу будет открыта в 9:00 20 апреля, а движение по соответствующим слотам начнется в 9:00 21 апреля.
«Запись на конкретный слот доступна как для регулярных, так и для нерегулярных автобусных перевозок. Регулярные перевозчики могут бронировать время в соответствии с утвержденным расписанием движения, тогда как нерегулярные рейсы выбирать доступные свободные временные слоты», — отметили в пресс-службе.
По данным министерства, такая функция действует на 25 пунктах пропуска. После внедрения обновлений на пунктах «Устилуг — Зосин» и «Сокиряне — Окница», останется три КПП, где еще не внедрена система.
Что такое єЧерга
Проект «Электронная очередь пересечения границы» (єЧерга) официально заработал 12 декабря 2022-го на КПП «Ягодин-Дорогуск» на границе Польшей. Система обязательна для выезжающих из страны грузовиков и автобусов.
Перевозчики смогут планировать день и время прибытия в конкретный пропускной пункт. Для этого следует заранее зарегистрироваться на сайте www.echerha.gov.ua. Пользование электронной очередью бесплатно.
Как сообщалось, ранее Минразвития обновило систему єЧерга для автобусов коротких маршрутов. Речь идет о маршрутах протяженностью до 400 км, на которых один автобус может пересекать границу дважды и более раза в сутки при наличии регулярного разрешения.