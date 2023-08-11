На энергоблоке Запорожской АЭС произошел инцидент: был ли выброс радиации

В результате действий российских оккупантов на четвертом энергоблоке Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй.

В результате действий российских оккупантов на четвертом энергоблоке Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом" 11 августа.

"В результате вывода 4-го энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй", – говорится в заявлении компании.

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Там отметили, что радиологического выброса в окружающую среду не было.

Какая именно причина инцидента на ЗАЭС: что делают оккупанты

В "Энергоатоме" объяснили, что инцидент произошел из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство ЗАЭС начало перевод четвертого энергоблока в состояние "холодной остановки".

Кроме того, в течение следующих трех дней россияне переведут шестой энергоблок ЗАЭС в "горячую остановку". Это очередное нарушение условий лицензии и требований "Энергоатома".

Россияне выводят из строя энергоблоки ЗАЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин подчеркнул, что некомпетентное нелегитимное "руководство" станции от "Росатома" "последовательно выводит блоки захваченной станции из строя".

"Это преступление с преднамеренным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура, будет расследовано", – сказал Котин.

Он также заверил, что после деоккупации станции будут выявлены и привлечены к ответственности все причастные к инциденту. Речь идет о работниках ЗАЭС, которые выполняют преступные приказы "Росатома" и доводят до критического состояния оборудования всех энергоблоков.

Котин также сообщил, что высоковольтная линия связи 750 кВ была отремонтирована и ЗАЭС вечером 10 августа уже была подключена к основной линии питания.

Напомним, в ночь на 10 августа ЗАЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ и оказалась на грани блэкаута.

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