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"На это нужно время": Зеленский - о том, когда Украина оправится от ракетного удара

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"На это нужно время": Зеленский - о том, когда Украина оправится от ракетного удара

Фото: president.gov.ua

Также Зеленский призвал представителей областных и местных властей быть активнее в создании дополнительного запаса энергопрочности.

Сегодня, 16 декабря, в результате очередного ракетного удара РФ аварийные отключения электричества были применены по всей стране – в большинстве городов и регионов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

Так, в Киеве и 14 областях также как следствие отключения энергии остановилось водоснабжение.

Президент заверил, что энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги заработали и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки.

"На это нужно время. Но это будет. Прошу всех наших людей сейчас проявить терпение и спасибо каждому и каждому, чья работа – это в любое время и при любых обстоятельствах возвращать нормальность жизни", – отметил глава государства.

Также Зеленский призвал представителей областных и местных властей быть более активными в создании дополнительного запаса энергопрочности, сотрудничать с бизнесом, чтобы больше компаний присоединялись к карте "Пунктов Незламности".

"И прошу каждого сейчас – конечно, по возможности – позаботиться о тех, кому сложнее всего... О пожилых людях, семьях с детьми, переселенцах из районов боевых действий или с оккупированной территории. Если можете помочь, пожалуйста, помогайте", – подытожил он.

Ракетный удар 16 декабря

Напомним, 16 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, по Киеву захватчики выпустили 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что свет и вода после российской атаки в Киеве появятся примерно утром в субботу, 17 декабря. С начала атаки и до конца суток движение поездов метрополитена было приостановлено, однако подземные станции работают в режиме укрытия.

Около столицы, в Софиевской Борщаговке, обломки сбитой российской ракеты застряли в автомобиле. Падение обломков произошло также на частные жилые дома на территории Броварской общины.

В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека. Пострадали трое маленьких детей: трехлетний мальчик и девочка и семилетняя девочка.

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Дата публикации
Просмотры
2460
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