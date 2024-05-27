На этот раз не из Сахары: Украину снова накроет пылевая буря – когда ждать и какое влияние на здоровье

На днях украинцев снова ожидает пыль, но в этот раз не из Сахары, а с территории Средней Азии – из Прикаспийской низменности.

Об этом рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "Фактам ICTV".

"Кстати, никакой бурей мы это не называем. Пыльное облако возникло из-за того, что в тех краях, в Прикаспийской низменности, произошли свои локальные метеорологические явления. Например, прошел атмосферный фронт над какими-то песчаными территориями, и, соответственно, поднялась пыль и песок в верхние слои атмосферы", – говорит Наталья Птуха.

Какие регионы "накроет" пылевое облако

По словам синоптика, сегодня, 27 мая, пыль из Прикаспийской низменности прибудет в юго-восточные области Украины.

28 и 29 мая облако "двинет" на центральные, северные и немного западные области. Меньше пыли будет на северо-востоке Украины – Черниговщине и Сумщине.

"Грязные" дожди

Птуха предупредила, что послезавтра дожди пройдут в большинстве регионов Украины. Поэтому вся эта запыленность будет интенсивно вымываться из слоев атмосферы. Однако синоптик успокоила, что никакой угрозы дожди с пылью не несут.

Влияние на состояние здоровья

Наталья Птуха советует людям, склонным к заболеваниям дыхательных путей или глаз, закрывать окна, чтобы пыль меньше оседала в домах, и самим меньше находиться на открытом воздухе.

Напомним, 31 марта этого года, пыль из африканской пустыни накрыл Прикарпатье. Метеорологи предупреждали об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.

1 апреля пыль охватила значительную часть Европы и добралась почти до всей территории Украины.

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