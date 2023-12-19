"На этой неделе в Украине начнут применять графики ограничения подачи электроэнергии": правда или фейк

Война продолжается не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

Появилась информация, что на этой неделе на Украине начнут применять графики ограничения подачи электроэнергии. Это – неправда.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Подробности

Как пишут анонимные телеграмм-каналы, подачу электричества в дома украинцев планируют ограничивать уже с 20 декабря. Мол, для этого сформировали четыре группы отключения, где в зависимости от группы электричества не будет от трех до 12 часов в сутки. Однако эта информация – фейк.

Правда, правда заключается в том, что планово отключать электроэнергию украинцам начнут лишь при условии серьезных повреждений энергосистемы. Речь идет либо об обстрелах со стороны РФ, либо о плохих погодных условиях.

"Мы прогнозировали понижение температуры. И с той ситуацией, которая есть сейчас, мы не планируем вводить графики отключений – особенно для бытовых потребителей. Ситуация контролируемая", – акцентировала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Опровержение дезинформации, которую, вероятно, распространяет враг, подтвердил журналист в сфере энергетики Николай Топалов. Он отметил, что графики отключений света, которые распространяются по сети, являются фейковыми и по состоянию на данный момент ограничений в электроснабжении не планируется.

Читайте также: