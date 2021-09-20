На этой неделе вся Украина может перейти в "желтую" зону карантина

На этой неделе вся Украина может перейти в "желтую" зону карантина

Пока еще вся страна находится на "зеленом" уровне.

Четвертая волна коронавируса и усиление карантина. На этой неделе вся Украина из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 может перейти в "желтую" карантинную зону. Ранее об этом сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 сентября.

Более того, некоторые регионы могут стать "оранжевыми" или даже "красными". Председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий предположил — это могут быть Буковина, Волынь, Тернопольская область и Закарпатье. Решение комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать, как ожидается, 21 сентября. Пока же вся страна имеет "зеленый" статус.

Доминирует у нас "штамм Дельта". Медики отмечают, что он поражает людей молодого и среднего возраста, вполне здоровых, коронавирусная болезнь у них имеет тяжелое течение. Также в 10 раз больше, чем во время предыдущих волн, госпитализируют детей.

Коронавирус в Украине: вся страна может перейти в "желтую" карантинную зону

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