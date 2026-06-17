На Европу надвигается адская жара до +43: заденет ли Украину (карта)

Жара / © Pixabay

Реклама

На Европу движется экстремальная жара. В Италии, Испании температура воздуха уже достигает +36-37 градусов по Цельсию, а в Польше после длительного похолодания ожидается до +43.

Об этом сообщает Dobra Pogoda.

Польские синоптики предупреждают, что сильная жара охватит обширную территорию страны и продлится долго. Смена погоды ожидается в течение следующей недели. Жара сходит из южной Европы. Температура во многих регионах поднимется примерно до +30–36 °C, особенно между 19 и 22 июня (+/– 1 день).

Реклама

Как видно из карты прогноза погоды, с 19 по 21 июня в Украине не будет столь высоких температур. Предполагается до +28. Заденет всю территорию страны.

Где в Европе будет адская жара

В ближайшие дни основная волна жары особенно повлияет на западную, юго-западную и частично южную Европу. Среди самых жарких регионов будут:

южная и юго-восточная Португалия,

южная, юго-западная и северо-восточная Испания,

центрально-восточная и западная Франция, южная Франция,

а также центрально-западная и южная Италия.

В этих регионах температура будет часто достигать +35–43 °C.

Продолжительная волна жары обострит проблемы с сильной засухой, а также увеличит риск пожаров. Синоптики называют такую температуру аномальной, поскольку местами будет на +8-+16 градусов Цельсия выше нормы в районах между западной, южной и юго-западной Европой.

Реклама

Прогноз погоды на 17 июня.

В среду, 17 июня, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие грозовые дожди, но днем будет тепло. На юге страны воздух прогреется до +29 градусов выше нуля. Синоптикиня Наталья Диденко добавила, что почти на всей территории столбики термометров будут показывать от +20 до +24 градусов. Несколько более высокие температуры предполагаются на юге, юго-востоке страны, а также в Днепропетровской области, где воздух прогреется до +23…+26 градусов.

Новости партнеров