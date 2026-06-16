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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Европу надвигается африканская жара: синоптик предупредил, что ждет Украину

Пока запад Европы будет изнывать от жары под влиянием африканского воздуха, украинцы смогут наслаждаться более мягким июнем. Синоптик озвучил прогноз на ближайшие дни.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Жара

Жара / © Associated Press

Июнь в Украине проходит под влиянием прохладной нестабильной воздушной массы, которую с северо-запада приносит глубокий циклон SABINA. С пятницы в различных регионах страны наблюдаются ливневые дожди и грозы. В то же время в Испании и Франции ожидается приток горячего и сухого африканского воздуха из-за усиления антициклона над Западной Европой. Там возможны новые температурные рекорды.

Об этом сообщил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Погода в Европе

Погода в Европе

По его словам, с пятницы в большинстве регионов Украины наблюдаются ливневые дожди и грозы. В Черкасской области среднесуточная температура оставалась на 3–4 градуса ниже климатической нормы, а дневные показатели в понедельник, 15 июня, не превышали 26 градусов.

Прогноз на 16–18 июня

По прогнозу синоптика, 16–17 июня погода существенно не изменится. Местами будут формироваться грозовые явления с кратковременными ливнями. Температура ночью составит 9–14 градусов, днем — 19–24 градуса.

По словам Постриганя, с 18 июня благодаря антициклону с запада погода стабилизируется: осадков станет меньше, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночная температура ожидается в пределах 12–17 градусов, дневная — 22–27 градусов.

По предварительным прогнозным расчетам, до конца недели сохранится умеренно теплая погода без жары.

Также синоптик отметил, что на данный момент проблем с влажностью почвы для поздних культур нет, хотя ее запасы постепенно сокращаются. Он добавил, что при схожих температурных условиях и меньшем количестве осадков в 2023 году был сформирован рекордный урожай.

Напомним, что 16 июня на Киев и область надвигается опасная погода. Регион накроют грозы, град и сильные порывы ветра.

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Дата публикации
Количество просмотров
327
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