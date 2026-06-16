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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Европу сунет африканская жара: синоптик предупредил, что ждет Украину

Синоптик рассказал, когда осадков станет меньше и температура поднимется до комфортных значений.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

Третьи сутки почти вся Украина находится в прохладной неустойчивой воздушной массе, которую транспортирует с северо-запада масштабный глубокий циклон SABINA.

Об этом пишет синоптик Виталий Постригань.

По словам синоптика, с пятницы выпадают ливневые дожди разной интенсивности в сопровождении гроз. В Черкасской области среднесуточная температура воздуха отстает от климатической нормы на 3-4°, а дневные максимумы вчера не превышали 26°.

В то же время Испания и Франция готовятся принимать раскаленный африканский воздух благодаря антициклону.

«Итак, даже на одном континенте погода очень разная. Это наглядно демонстрирует масштабность и сложность атмосферных процессов», — отметил Постригань.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Прогноз на ближайшие дни

Во вторник и среду, 16-17 июня, характер погоды не изменится — атмосфера останется активной. Будут формироваться отдельные грозовые ячейки с непродолжительными ливневыми дождями разной интенсивности. Температура ночью 9-14 °, днем 19-24 °.

С 18 июня благодаря антициклону с запада ожидается стабилизация погоды: осадков значительно станет меньше, ветры западных румбов и постепенный прогрев воздуха солнцем повысят ночную температуру до 12-17°, дневную до комфортных 22-27°.

По предварительным прогнозным расчетам, до конца недели сохранится умеренно теплая и жаркая погода.

Синоптик отметил, что в настоящее время проблем с влагой в почве для поздних культур нет, хотя ее запасы постепенно снижаются.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, когда будет самый длинный день 2026 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
92
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