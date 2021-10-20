На фальшивых "коронавирусных" справках дельцы зарабатывали ежемесячно 4 млн грн фото и видео

Поддельные результаты ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации покупали даже туристические агентства.

Правоохранители обнаружили деятельность преступной группы, которая через соцсети принимала заказы по изготовлению фальшивых ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов.

Как сообщили в пресс-службе киберполиции Украины, заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований и процедуры прививки, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации.

Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигала 4 миллионов гривен.

Среди клиентов дельцов, которые продавали фальшивые справки, были также туристические агентства, представители которых перепродавали их по более высокой цене.

По данным правоохранителей, преступная группировка, в которую входило 10 человек, действовала около года. За это время было изготовлено более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. В своей деятельности фигуранты уголовного производства незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений.

"Сотрудники полиции предупредили продажу более 100 фейковых сертификатов о вакцинации. Злоумышленники накануне приняли заказ на их изготовление ", — отметили в полиции.

Правоохранители провели 23 обыска по местам проживания фигурантов, их автомобилях и в офисах, на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей. В результате изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, денежные средства, печати и штампы медицинских учреждений, а также личные печати врачей. Сейчас полицейские устанавливают их происхождения.

Семеро злоумышленников, в том числе организатор преступной группы, задержаны. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара), ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Украине в ближайшее время планируют усилить ответственности за подделку COVID сертификатов. Отвечать за "липовые" документы будут как те, кто их продает и производит, так и те, кто их покупает.

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