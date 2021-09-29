"На финишной прямой": Шмыгаль рассказал, сколько городов готовы к старту отопительного сезона

"На финишной прямой": Шмыгаль рассказал, сколько городов готовы к старту отопительного сезона

Тарифы будут оставаться стабильными, заверил Шмыгаль.

В Украине к отопительному сезону готовы более 90% объектов. Некоторые города готовы почти на 100%.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 сентября.

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"В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для последующей закупки голубого топлива вполне достаточно", — заверил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. Кроме того, с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅год. По данным Шмыгаля, стоимость будет меньше для 80% украинских семей.

Также премьер поручил министру энергетики Герману Галущенко проследить выполнение задач по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемные вопросы.

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"Подготовка к отопительному сезону — на финишной прямой", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство разработало четкий план по тарифной политике и стабильному отопительному сезону. В Украине цена на газ стабильная — менее 8 грн за кубический метр.

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