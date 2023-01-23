На фоне активизации темы гибели Киреева: руководители СБУ и ГУР провели совместное рабочее совещание

По словам руководителей, Главное управление разведки и Служба безопасности Украины имеют общее видение мер по обороне страны.

Состоялось совещание главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Руководители встретились на фоне активизации темы гибели сотрудника разведки Дениса Киреева, которого СБУ называла предателем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности и Главного управления разведки.

"Руководители ведомств уверяют, что украинские спецслужбы единственные в своем стремлении одержать победу над врагом и работают в тесном взаимодействии", – говорится в сообщении.

По словам Малюка, главное, иметь "общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины".

"Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует себя — оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", — отметил он.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что убийца Дениса Киреева, являвшегося сотрудником ГУР и участником украинско-российских переговоров в Беларуси, хотел помешать "совершить определенные действия по отпору врага".

Добавим, что Буданов подтвердил, что сотрудничавший с ГУР Киреев не был двойным агентом, а проходил все проверки в ГУР, в том числе и на детекторе лжи.