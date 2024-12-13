СМИ: командующий ОТГ "Донецк" Луценко уволен: кто займет его должность

Луценко после увольнения получил другую должность в Сухопутных войсках.

Командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения российско-оккупационных войск в Покровске. На эту должность был назначен бригадный генерал Александр Тарнавский.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить широкомасштабное наступление российских войск.

А на смену командующему лично приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, Александр Тарнавский Родился 12 мая 1970 года в Днепропетровске (ныне – Днепр) в семье врачей. Великое вторжение российских войск 24 февраля 2022 года Александр Тарнавский встретил в должности начальника штаба — заместителя командующего войсками ОК "Восток". Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Также награжден орденом Даниила Галицкого.

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