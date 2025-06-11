На фоне наступления РФ Нацгвардия на Сумщине хочет накупить щитов для разгона митингов

Национальная гвардия Украины / © УНИАН

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Расположенная в Сумской области воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины объявила тендер на 30 млн 750 тыс. грн на закупку противоударных щитов для разгона митингов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

Объявление от Нацгвардии о закупке 5000 щитов для разгона митингов появилось на сайте 6 июня. Конечный срок подачи тендерных предложений — 17 июня.

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Заметим, что в то же время российская армия продолжает наступление в Сумской области, а до Сум врагу остается чуть более 20 км. Зачем там Нацгвардии щиты для разгона митингов — неизвестно.

Как свидетельствует информация на Pzororro, эта же военная часть хочет закупить бронежилеты на 132 млн грн, металлические шкафы для хранения оружия на 38 млн грн, щитки для защиты рук и ног на 18 млн грн, шлемы на 118 млн грн. Из этого перечня заметно выбиваются несколько других тендеров: резиновые дубинки на 2,9 млн грн (договор уже заключен); средства ограничения подвижности (наручники) на 11,97 млн грн (договор уже заключен).

Скриншот тендера на закупку щитов

Скриншот тендеров на другие закупки от в/ч 2276 НГУ

Напомним, накануне в Сумской областной военной администрации сообщили, что на некоторых участках российские войска находятся в 20 км от Сум. Это создает угрозу ударами FPV-дронами по городу.

По данным аналитического проекта DeepState, по состоянию на 10 июня врагу удалось оккупировать на Сумщине 200 кв. км. Российские захватчики продолжают наступление пехотными группами в направлении Хотини и Юнаковки.

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