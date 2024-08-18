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На фоне наступления РФ в двух городах Донецкой области значительно усилить комендантский час

На фоне наступления РФ в двух городах Донецкой области значительно усилить комендантский час

Донецкая область. / Фото: Associated Press

Люди смогут находиться на улицах всего несколько часов в сутки.

В Мирнограде и Селидово Донецкой области значительно усилили комендантский час. Нововведения вступят в действие с понедельника, 19 августа.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00", — говорится в сообщении.

Также глава ОВА призвал жителей, остающихся в городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Напомним, российские оккупанты подошли к Покровску на Донецкой области. Ситуация на Покровском направлении фронта тяжелая, потому что бои там почти не прекращаются.

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