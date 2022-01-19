Зеленский призвал украинцев "не накручивать себя" и объявил об амбициозных планах на 2022-й

Зеленский призвал украинцев "не накручивать себя" и объявил об амбициозных планах на 2022-й

Глава государства пообещал, что в Украине будут строить дороги, школы, самолеты и танки.

В срочном обращении к украинцам, записанном вечером 19 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, пройдет 2022 год.

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

По словам Зеленского, украинцам нужно понимать, что все под контролем, и не "накручивать" себя вопросами: "Что же будет завтра, что будет в будущем".

Для этого он рассказал о ближайших планах и - на весь 2022 год.

“22 января мы отметим День Соборности Украины. Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска. Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки”, – перечислил президент.

Также в планах на этот год – вакцинировать подавляющее большинство населения.

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“В апреле – отметим Пасху. В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбы. А дальше осень. Когда надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате Мира по футболу в Катаре. А дальше зима. И будем готовиться к новогодним праздникам”, — прошелся временами года глава государства.

Президент Зеленский выразил надежду, что в новогоднюю ночь сможет обратиться к украинцам со словами: "Мы молодцы! Мы не паниковали. Не поддавались провокациям. Мы были спокойны, сильны и встречаем следующий Новый год. Без паники. Без страха. Надеюсь – без вирусов. И искренне верю – без войны”.

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с находящимся в Украине с официальным визитом государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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