На фоне скандала с Мазепой Зеленский пообещал предпринимателям поддержку от государства

Вечером, 23 января, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Ракетный удар РФ

Президент рассказал, что россияне выпустили около 40 ракет разных типов и нанесли очередной комбинированный удар, чтобы обойти нашу систему ПВО.

"Значительную часть ракет удалось сбить. К сожалению, есть попадания. Более 200 различных объектов повреждены – 139 только домов, обычных домов… 130 человек ранены или травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли", – отметил он.

По словам Зеленского, это количество погибших может возрасти. В частности, в Харькове до сих пор идет спасательная операция – там разбирают завалы дома.

"Просто нормальная жизнь – вот что современная Россия рассматривает как угрозу себе. Это государство – типичный террорист. И пусть там, в России, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. Российская война обязательно вернется домой – туда, откуда это зло и пришло туда, где оно должно успокоиться. Именно там, в России", – отметил глава государства.

Поддержка бизнеса

Зеленский рассказал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности во время военного положения.

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"Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь комплекс проблем, о котором много говорилось на этих неделях", — заверил он.

Зеленский пообещал, что будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса.

"Это известны имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, нашего общества", – сказал президент.

Также правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на легальный бизнес.

"Определены на уровне СНБО и срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно в указе.

Государство свою часть нравственного договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу", – подытожил Зеленский.

Напомним, утром 23 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине.

В Харькове под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По состоянию на 19:00 в Харькове в результате ракетного удара РФ по произошедшему утром многоэтажке погибли восемь человек.

Также ТСН.ua собрал все детали о ракетном ударе по Киеву.

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