На фоне скандалов в Минобороны Резников беседовал с Зеленским: о чем попросил президент

Резников отмечает, что между ним и Зеленским до сих пор есть доверие

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским после ряда скандалов вокруг его ведомства. В частности, глава государства попросил "вернуться" к реформам, отложенным из-за войны.

Об этом Резников заявил в интервью LIGA.net.

Он подтвердил, что у него состоялся разговор с президентом

"Он (президент — Ред.) честно сказал: "Алексею, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне этот пост), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", — рассказал глава Минобороны о содержании разговора.

Резников отмечает, что между ним и Зеленским до сих пор есть доверие. По словам министра, он это не просто "видит, а чувствует".

"Мне всегда было с президентом комфортно и комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020-го, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде. Но так будет — пока нам обоим комфортно. Потеря доверия — это самое плохое", что может произойти. Нет смысла продолжать", — объяснил Алексей Резников.

Вероятная отставка Резникова

В начале февраля 2023-го нардеп Ярослав Железняк сообщил, что могут уволить министра обороны, а в его кресло сядет председатель ГУР Кирилл Буданов. По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Комментируя информацию, глава Минобороны заявил, что "ни один чиновник не вечен в кресле". Если его уволят, он поддержит преемника. Впоследствии Резников поблагодарил всех за конструктивную критику.

Кстати, разговорам об отставке министра предшествовали громкие скандалы в Министерстве обороны. Так, в Сеть попали документы, по которым чиновники заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для ВСУ в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Результатом скандала стал ряд увольнений. В частности, кресла избавились от заместителя министра Вячеслава Шаповалова и директора департамента закупок Богдана Хмельницкого. 1 февраля СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову .

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