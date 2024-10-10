На фоне угроз Путина: НАТО начинает ядерные учения с понедельника

Во время учений особое уделят Великобритании.

НАТО начнет свои ежегодные ядерные учения в понедельник, 14 октября.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на фоне усиления ядерной риторики со стороны президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы проверяли нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу ", – сказал Рютте.

Отмечается, что истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях Steadfast Noon.

" В ходе учений особое внимание будет уделено Великобритании, Северному морю, а также Бельгии и Нидерландам", - добавил Рютте.

По словам официальных представителей трансатлантического военного альянса, учения начнутся в понедельник и продлятся около двух недель.

Добавим, российский диктатор в очередной раз потряс "ядерной булавой ", пугая Украину и мир возможностью применить ядерное оружие.

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