На фоне взрывов в ТЦК и воинских частях ужесточили меры безопасности: детали

В частности, усилено патрулирование периметра военных объектов и близлежащих территорий.

Правоохранители расследуют случаи взрывов на территории и в помещениях ТЦК и СП. В воинских частях и учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам, ужесточены меры безопасности.

Об этом в управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ сообщили в ответ на запрос "Суспильного".

В заявлении говорится, что в настоящее время правоохранительные органы ведут следствие по случаям нападения на ТЦК.

"Во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности с целью защиты личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", – указано в сообщении.

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Речь идет о таких мерах безопасности:

усилено патрулирование периметра военных объектов и близлежащих территорий;

усилен контроль доступа на территории военных объектов;

производится установление (усовершенствование) систем видеонаблюдения и технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;

проведены дополнительные инструктажи и обучение с охранниками по действиям в чрезвычайных ситуациях;

проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае, если на территории военных объектов будут обнаружены неизвестные предметы, будет несанкционированное проникновение на территорию посторонних и возникнут другие чрезвычайные ситуации.

Напомним, по словам главы Нацполиции Украины Ивана Выгивского, за подрывами ТЦК и админзданий полиции стоит ФСБ России. Главная цель – дискредитация роли ТЦК и правоохранителей в обществе.